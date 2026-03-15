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15 Марта , 05:19

В Башкирии утверждена рабочая группа по поиску пропавших участников СВО

Распоряжение о составе участников рабочей группы от региона по поиску пропавших без вести участников спецоперации подписал глава республики Радий Хабиров.

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В Башкирии утверждена рабочая группа по поиску пропавших участников СВОВ Башкирии утверждена рабочая группа по поиску пропавших участников СВО
В Башкирии утверждена рабочая группа по поиску пропавших участников СВО

Руководителем группы назначена первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству Ирина Панькина. Сопредседатель — вице-премьер правительства Башкирии — министр спорта Руслан Хабибов, сообщает телеграм-канал «Башкирский батальон».

В группу также вошли министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ольга Кабанова, руководитель регионального филиала госфонда «Защитники Отечества» Гульнур Кульсарина, военный комиссар республики Михаил Блажевич, уполномоченный по правам человека в РБ Михаил Закомалдин, председатель ассоциации ветеранов СВО Оскар Ситдиков, председатель комитета семей воинов Отечества в Башкирии, депутат Гособрания Эльвира Мацкевич и другие.

Фото с телеграм-канала «Башкирский батальон»

Автор:Артур СМОЛОВ
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