В Башкирии утверждена рабочая группа по поиску пропавших участников СВО

Руководителем группы назначена первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству Ирина Панькина. Сопредседатель — вице-премьер правительства Башкирии — министр спорта Руслан Хабибов, сообщает телеграм-канал «Башкирский батальон».

В группу также вошли министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ольга Кабанова, руководитель регионального филиала госфонда «Защитники Отечества» Гульнур Кульсарина, военный комиссар республики Михаил Блажевич, уполномоченный по правам человека в РБ Михаил Закомалдин, председатель ассоциации ветеранов СВО Оскар Ситдиков, председатель комитета семей воинов Отечества в Башкирии, депутат Гособрания Эльвира Мацкевич и другие.

Фото с телеграм-канала «Башкирский батальон»