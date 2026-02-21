0 °С
21 Февраля , 08:20

Житель Башкирии передал на фронт автомобиль «Нива»

Марат Садриев из Ермекеевского района, возглавляющий хозяйство «Байрак», передал для бойцов полка «Башкортостан» автомобиль «Нива».

Подготовить машину к несению службы на передовой помогли в волонтерском штабе имени Шаймуратова, и в ближайшее время она отправится в зону боевых действий, рассказал в соцсетях глава района Рустам Алимгафаров.

Он отметил: ермекеевцы регулярно помогают землякам, находящимся в зоне СВО, активно участвуют в формировании гуманитарных конвоев. Так, индивидуальный предприниматель Ильнур Абунаев отдал на нужды фронта пять кубометров бревен, распилив их на доски. Строительные материалы, питьевая вода, генераторы, техника – это то, что необходимо на фронте в первую очередь, пояснил руководитель района.

«Хочу поблагодарить и людей, которые оказывают моральную поддержку нашим бойцам: пишут письма, собирают посылки и верят в скорую победу», — написал также Рустам Алимгафаров.

Фото: соцсети Рустама Алимгафарова.

Автор: Татьяна КРУГЛОВА
