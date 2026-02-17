Сила «Космоса» и «Зилима»

Вчера с площади перед ледовым дворцом «Уфа-Арена» их централизованно проводили в зону специальной военной операции после краткосрочного отпуска.

Здесь собрались официальные лица и родные, провожавшие своих отцов, сыновей и братьев. Приветствуя бойцов, ветеран СВО, главный специалист-эксперт Военного комиссариата РБ, директор Ассоциации ветеранов СВО в РБ подполковник Дмитрий Смирнов выразил им огромное уважение и благодарность от имени Военного комиссариата, жителей республики и себя лично:

— Сегодня мы все, вся республика гордимся вами, вы вновь направляетесь решать сложные и опасные боевые задачи, мужественно защищать наше Отечество, являясь преемниками участников Великой Отечественной войны, проявляете подлинную отвагу и мужество. Для всех нас вы — пример настоящего патриотизма. А от себя лично, ребята, хочу сказать: будьте преданными военному делу, соблюдая меры безопасности, и, какая бы ни была обстановка, поддерживайте друг друга. И всем нам общей победы!

26-летняя девушка с позывным «Космос» на фоне своих товарищей по полку выглядит совсем крошкой. Женщины на фронте — каково там представительницам слабой половины человечества, тяжелее ли, чем мужчинам? «Космос» служит в медроте с 2023 года, перевязывает раненых и считает, что женщинам там «нормально» и уж точно несравнимо легче, чем бойцам на передовой, которым она и ее боевые подруги всеми силами стараются помочь. Зачастую в ущерб сну и отдыху.

Поэтому, как призналась «Космос», в отпуске первым делом она отсыпалась.

До того как отправиться на СВО, девушка работала медсестрой в перевязочной, но все-таки постоянно работать с ранеными психологически непросто. Очень помогает поддержка коллег и постоянная связь с семьей. А еще «Космос» использует такой антистресс, как нарды, настольный теннис и рисование. Как ни странно, именно здесь, в зоне боевых действий, ожил интерес к некогда заброшенным хобби, которые, как оказалось, очень скрашивают жизнь.

Военнослужащий «Зилим» из Аургазинского района по дороге в отпуск мечтал наконец-то поесть кулинарных изысков жены, особенно утку в духовке. Успел отметить здесь 20-летие старшей дочери, понянчить младшую, которой всего три года.

Детей у него трое, и чувствуется, что он уже заранее по ним скучает. До того как подписал контракт, «Зилим» был дальнобойщиком, теперь выполняет ответственную и опасную работу водителя-заряжающего, подвозит снаряды. Главная поддержка для него — то, что дома очень ждут. С руки не снимает красную нить-оберег — подарок от родных.

— Еду в часть выполнять боевые задачи с новыми силами: в отпуске отдохнул, подлечился. Родные нагрузили гостинцами, хотя все необходимое там у нас есть, обеспечение хорошее и по линии гуманитарной помощи, и по линии министерства обороны, и республика нам оказывает всестороннюю помощь, — бодро рассказывает помощник офицера управления полка «Спартак». Он уже в пятый раз в краткосрочном отпуске. Военный пенсионер с 2003 года решил продолжить службу во время мобилизации, но его не взяли по возрасту. Позже ему удалось продолжить службу по контракту.

— В общей сложности, наш отпуск — 20 дней, включая дорогу. «Чистыми» — 16 дней. На них всегда много планов, но самое главное — побыть с родными, — вслед за другими бойцами говорит «Спартак».