В Башкирии введены квоты для приёма на работу участников СВО

Документ направлен на помощь участникам спецоперации в трудоустройстве. Теперь работодателям с численностью сотрудников от 100 человек в обязательном порядке необходимо принять на работу бывшего участника СВО в размере одного процента среднесписочной численности работников.

Выполнением квоты будет считаться факт заключения трудового договора с участником СВО. В республике, по предварительной оценке, около 1 100 работодателей смогут обеспечить рабочими местами более пяти тысяч участников спецоперации.

Фото с сайта главы РБ