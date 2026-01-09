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9 Января , 09:11

В Башкирии введены квоты для приёма на работу участников СВО

Закон «Об установлении квоты для приема на работу участников специальной военной операции в Республике Башкортостан» начал действовать в регионе с 4 января, сообщает пресс-служба Курултая РБ.

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В Башкирии введены квоты для приёма на работу участников СВОВ Башкирии введены квоты для приёма на работу участников СВО
В Башкирии введены квоты для приёма на работу участников СВО

Документ направлен на помощь участникам спецоперации в трудоустройстве. Теперь работодателям с численностью сотрудников от 100 человек в обязательном порядке необходимо принять на работу бывшего участника СВО в размере одного процента среднесписочной численности работников.

Выполнением квоты будет считаться факт заключения трудового договора с участником СВО. В республике, по предварительной оценке, около 1 100 работодателей смогут обеспечить рабочими местами более пяти тысяч участников спецоперации.

Фото с сайта главы РБ

Автор:Артур СМОЛОВ
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