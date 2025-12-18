-18 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Поддержка СВОих
18 Декабря , 15:44

В Уфе ветеранам СВО вручили автомобили с ручным управлением

Ключи от машин «Москвич» и «Баик» вручил пятерым участникам спецоперации зампредседателя госфонда «Защитники Отечества» Сергей Усманов, сообщили в филиале фонда по РБ.

В Уфе ветеранам СВО вручили автомобили с ручным управлением
В Уфе ветеранам СВО вручили автомобили с ручным управлением

С инициативой об обеспечении ветеранов с тяжелой инвалидностью автомобилями с ручным управлением выступила в апреле прошлого года председатель госфонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева. Предложение поддержал президент России Владимир Путин.

«Ветераны с инвалидностью — в центре особого внимания нашего фонда. Мы стремимся обеспечить им не просто достойную жизнь, а возможность жить полноценно, вопреки обстоятельствам. Фонд обеспечивает их техническими средствами реабилитации, в том числе высокотехнологичными спортивными протезами, не входящими в федеральный перечень. Адаптация жилья под индивидуальные потребности — еще один важный аспект нашей работы. Сегодня наши герои получают машины в качестве технического средства реабилитации. Эти мужественные люди своим примером преодоления вселяют надежду и уверенность в будущее в сердца других людей с инвалидностью», — отметила руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в РБ Гульнур Кульсарина.

Ветеран спецоперации из Хайбуллинского района Тимур Давлетбаев после тяжелого ранения потерял обе ноги. Он поблагодарил фонд за поддержку.

«Вначале я служил в заградительном отряде, затем — в штурмовом. На очередном задании получил серьезное ранение. После возвращения домой я практически никуда не могу ходить самостоятельно, мне все помогают. Сейчас я сам хотел бы участвовать в помощи и поддержке ребят, вернувшихся с СВО», — отметил Тимур Давлетбаев.

Заявки на получение автомобиля в регионе подали 23 ветерана. Пятнадцать человек машины уже получили.

Фото: Олег ЯРОВИКОВ.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru