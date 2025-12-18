В Уфе ветеранам СВО вручили автомобили с ручным управлением

С инициативой об обеспечении ветеранов с тяжелой инвалидностью автомобилями с ручным управлением выступила в апреле прошлого года председатель госфонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева. Предложение поддержал президент России Владимир Путин.

«Ветераны с инвалидностью — в центре особого внимания нашего фонда. Мы стремимся обеспечить им не просто достойную жизнь, а возможность жить полноценно, вопреки обстоятельствам. Фонд обеспечивает их техническими средствами реабилитации, в том числе высокотехнологичными спортивными протезами, не входящими в федеральный перечень. Адаптация жилья под индивидуальные потребности — еще один важный аспект нашей работы. Сегодня наши герои получают машины в качестве технического средства реабилитации. Эти мужественные люди своим примером преодоления вселяют надежду и уверенность в будущее в сердца других людей с инвалидностью», — отметила руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в РБ Гульнур Кульсарина.

Ветеран спецоперации из Хайбуллинского района Тимур Давлетбаев после тяжелого ранения потерял обе ноги. Он поблагодарил фонд за поддержку.

«Вначале я служил в заградительном отряде, затем — в штурмовом. На очередном задании получил серьезное ранение. После возвращения домой я практически никуда не могу ходить самостоятельно, мне все помогают. Сейчас я сам хотел бы участвовать в помощи и поддержке ребят, вернувшихся с СВО», — отметил Тимур Давлетбаев.

Заявки на получение автомобиля в регионе подали 23 ветерана. Пятнадцать человек машины уже получили.

Фото: Олег ЯРОВИКОВ.