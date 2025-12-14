-16 °С
Поддержка СВОих
14 Декабря , 23:11

Дети участников СВО встретились с Дедом Морозом, приехавшим в Уфу

Дети участников специальной военной операции встретились с главным зимним волшебником из Великого Устюга, который сегодня, 14 декабря, прибыл на железнодорожную станцию «Уфа».

Гостями поезда стали 20 детей участников СВО со всей республики, получившие приглашение от филиала фонда «Защитники Отечества» в Башкортостане.

В поезде Деда Мороза ребята посетили вагон-музей, познакомились с историей и традициями празднования Нового года в России, поучаствовали в викторинах и веселых играх с аниматорами, попили чаю в вагоне-ресторане. Кульминацией праздника стала встреча с настоящим Дедом Морозом, который поздравил участников экскурсии с наступающими праздниками и вручил каждому ребенку сладкий подарок.

Завтра, 15 декабря, еще 14 детей героев СВО посетят Деда Мороза и его волшебный поезд в Стерлитамаке, сообщили в филиале фонда.

Фото: филиал фонда «Защитники Отечества» в РБ.

Автор: Татьяна КРУГЛОВА
