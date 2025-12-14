Дети участников СВО встретились с Дедом Морозом, приехавшим в Уфу

Гостями поезда стали 20 детей участников СВО со всей республики, получившие приглашение от филиала фонда «Защитники Отечества» в Башкортостане.

В поезде Деда Мороза ребята посетили вагон-музей, познакомились с историей и традициями празднования Нового года в России, поучаствовали в викторинах и веселых играх с аниматорами, попили чаю в вагоне-ресторане. Кульминацией праздника стала встреча с настоящим Дедом Морозом, который поздравил участников экскурсии с наступающими праздниками и вручил каждому ребенку сладкий подарок.

Завтра, 15 декабря, еще 14 детей героев СВО посетят Деда Мороза и его волшебный поезд в Стерлитамаке, сообщили в филиале фонда.

Фото: филиал фонда «Защитники Отечества» в РБ.