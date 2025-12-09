В Башкирии прошло заседание Ассоциации ветеранов СВО

Руководитель региона отметил, что организация объединила более тысячи ветеранов специальной военной операции, став крепкой и авторитетной.

«Сегодня в Башкирии 3 100 ветеранов СВО, их число будет расти и наша задача создать все условия для их реабилитации. Для этого нам нужно создать необходимую инфраструктуру. Еще один важный фактор – трудоустройство. Мы обязаны выполнить поручение президента России и привлекать ветеранов СВО к управленческой работе. В этом нам поможет ассоциация, которую мы обеспечим необходимыми ресурсами, а она, в свою очередь, станет для нас опорной общественной площадкой», – подчеркнул Радий Хабиров.

Глава республики поручил муниципалитетам активно привлекать к работе ветеранов СВО и включать их в общественные советы, отметив, что сегодня в каждом районе и городе региона есть представитель ассоциации. Это новая движущая сила в плане развития региона. Поскольку такое прямое взаимодействие с участниками СВО помогает на местах решать различные вопросы более оперативно и действенно.

В свою очередь председатель Ассоциации ветеранов СВО в Башкортостане Оскар Ситдиков рассказал, что на местах за организациями уже закреплен статус территориальных подразделений, а также создан Координационный совет для оперативного решения острых вопросов.

«Наши общественные представители в районах официально назначены советниками глав администраций. Это повысило их статус и улучшило диалог с местной властью. Дело в том, что у каждого бойца, вернувшегося домой, своя история. Наша задача – сделать так, чтобы ни одна проблема не превратилась в личный кризис для ветерана», – отметил Оскар Ситдиков.

Кроме того, спикер предложил новый механизм взаимодействия – социальный заказ для НКО. Такой подход поможет перейти от точечного финансирования к размещению республиканского или муниципального заказа на конкретные услуги у проверенных некоммерческих организаций. Радий Хабиров одобрил инициативу и поручил разработать муниципальный стандарт организации местного отделения Ассоциации ветеранов СВО.

Фото с сайта главы РБ.