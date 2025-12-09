-16 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Поддержка СВОих
9 Декабря , 17:55

В Башкирии прошло заседание Ассоциации ветеранов СВО

Глава республики Радий Хабиров принял участие в совещании Ассоциации ветеранов СВО, которое состоялось в рамках республиканского образовательного форума «Служу Отечеству».

В Башкирии прошло заседание Ассоциации ветеранов СВО
В Башкирии прошло заседание Ассоциации ветеранов СВО

Руководитель региона отметил, что организация объединила более тысячи ветеранов специальной военной операции, став крепкой и авторитетной.

«Сегодня в Башкирии 3 100 ветеранов СВО, их число будет расти и наша задача создать все условия для их реабилитации. Для этого нам нужно создать необходимую инфраструктуру. Еще один важный фактор – трудоустройство. Мы обязаны выполнить поручение президента России и привлекать ветеранов СВО к управленческой работе. В этом нам поможет ассоциация, которую мы обеспечим необходимыми ресурсами, а она, в свою очередь, станет для нас опорной общественной площадкой», – подчеркнул Радий Хабиров.

Глава республики поручил муниципалитетам активно привлекать к работе ветеранов СВО и включать их в общественные советы, отметив, что сегодня в каждом районе и городе региона есть представитель ассоциации. Это новая движущая сила в плане развития региона. Поскольку такое прямое взаимодействие с участниками СВО помогает на местах решать различные вопросы более оперативно и действенно.

В свою очередь председатель Ассоциации ветеранов СВО в Башкортостане Оскар Ситдиков рассказал, что на местах за организациями уже закреплен статус территориальных подразделений, а также создан Координационный совет для оперативного решения острых вопросов.

«Наши общественные представители в районах официально назначены советниками глав администраций. Это повысило их статус и улучшило диалог с местной властью. Дело в том, что у каждого бойца, вернувшегося домой, своя история. Наша задача – сделать так, чтобы ни одна проблема не превратилась в личный кризис для ветерана», – отметил Оскар Ситдиков.

Кроме того, спикер предложил новый механизм взаимодействия – социальный заказ для НКО. Такой подход поможет перейти от точечного финансирования к размещению республиканского или муниципального заказа на конкретные услуги у проверенных некоммерческих организаций. Радий Хабиров одобрил инициативу и поручил разработать муниципальный стандарт организации местного отделения Ассоциации ветеранов СВО.

Фото с сайта главы РБ.

В Башкирии прошло заседание Ассоциации ветеранов СВО
В Башкирии прошло заседание Ассоциации ветеранов СВО
В Башкирии прошло заседание Ассоциации ветеранов СВО
В Башкирии прошло заседание Ассоциации ветеранов СВО
В Башкирии прошло заседание Ассоциации ветеранов СВО
В Башкирии прошло заседание Ассоциации ветеранов СВО
В Башкирии прошло заседание Ассоциации ветеранов СВО
Автор: Нэдда ПУХАРЕВА
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru