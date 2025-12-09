Радий Хабиров вручил первые удостоверения военкорам Башкирии

Глава Башкортостана вручил первые удостоверения военным корреспондентам республики.

— Много наших земляков выполняют задачи специальной военной операции. Очень важно, чтобы их ратный труд находил свое отражение в журналистике и литературе. Корреспонденты регулярно выезжают на передовую, рассказывают о непростой работе защитников Родины. Мы понимаем, что ваши командировки связаны с риском для жизни, поэтому приняли закон о военкорах, который закрепляет их статус, меры государственной поддержки. Благодарю журналистов, освещающих эту важнейшую для всех нас тему, — подчеркнул Радий Хабиров.

Удостоверения получили девять сотрудников СМИ Башкортостана. Владимир Соловьев выразил признательность руководству республики за поддержку отрасли.

— Союз журналистов Башкортостана — одно из крупнейших наших региональных объединений. Многие успешные практики и новые идеи появляются именно в республике. В их числе — создание института военных корреспондентов. Эта инициатива сегодня актуальна для всей страны, — отметил Владимир Соловьев.

«Республика стала первым регионом страны, закрепившим статус военного корреспондента — человека, который вместе с бойцами находится на передовой, освещает их подвиги, рассказывает нашим жителям и всему миру героическую правду. Это юридическая основа, которую мы обязательно будем развивать дальше», — сообщил глава республики в своем канале MAX.

Руководитель региона поблагодарил военкоров и всех работников средств массовой информации, которые поддерживают участников специальной военной операции, за мужество и профессионализм.

Фото: канал MAX Радия Хабирова