Из Башкирии в зону СВО прибыл 166-й гуманитарный конвой

Гумконвой сформирован государственными органами, муниципальными образованиями республики, а также общественными объединениями и волонтерами, рассказал Председатель Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов в своем ТГ-канале.

«Груз предназначен для 11 воинских подразделений, участвующих в специальной военной операции. Благодарю всех, кто принимает участие в формировании и сопровождении конвоев с грузом. Помощь и поддержка от республики для наших военнослужащих идет стабильно»,— написал он.

Фото: ТГ-канал Кирилла Первова