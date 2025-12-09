-16 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Поддержка СВОих
9 Декабря , 14:28

Из Башкирии в зону СВО прибыл 166-й гуманитарный конвой

По поручению Радия Хабирова для военнослужащих из Республики Башкортостан в зону проведения специальной военной операции доставлен очередной, 166-й гуманитарный конвой.  

Из Башкирии в зону СВО прибыл 166-й гуманитарный конвой
Из Башкирии в зону СВО прибыл 166-й гуманитарный конвой

Гумконвой сформирован государственными органами, муниципальными образованиями республики, а также общественными объединениями и волонтерами, рассказал Председатель Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов в своем ТГ-канале.

«Груз предназначен для 11 воинских подразделений, участвующих в специальной военной операции. Благодарю всех, кто принимает участие в формировании и сопровождении конвоев с грузом. Помощь и поддержка от республики для наших военнослужащих идет стабильно»,— написал он.

Фото: ТГ-канал Кирилла Первова

Автор: Жанна МИРОНОВА
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru