Поддержка СВОих
2 Декабря , 12:13

В Башкирии продлены льготы по транспортному налогу для участников СВО

Закон о продлении льгот по транспортному налогу участникам специальной военной операции и членам их семей еще на один год подписал глава республики Радий Хабиров.

В Башкирии продлены льготы по транспортному налогу для участников СВО
В Башкирии продлены льготы по транспортному налогу для участников СВО

В этом году получатели мер поддержки не платят транспортный налог за 2024 год. Новый закон освобождает их от налога за 2025 год, который подлежит уплате в 2026 году, пояснил председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев.

Согласно закону от уплаты транспортного налога за 2025 год освобождаются ветераны и военнослужащие СВО. Меры поддержки распространяются также на членов их семей: это супруг или супруга, а для граждан, не состоящих в браке, — отец или мать.

Льгота распространяется на мотоциклы, мотороллеры, автомобили и прочие самоходные транспортные средства, а также машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу. Владелец двух и более транспортных средств освобождается от уплаты транспортного налога за одно транспортное средство каждого типа по выбору.

Фото: сайт Министерства транспорта РБ

Автор: Жанна МИРОНОВА
