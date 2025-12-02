В Башкирии продлены льготы по транспортному налогу для участников СВО

В этом году получатели мер поддержки не платят транспортный налог за 2024 год. Новый закон освобождает их от налога за 2025 год, который подлежит уплате в 2026 году, пояснил председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев.

Согласно закону от уплаты транспортного налога за 2025 год освобождаются ветераны и военнослужащие СВО. Меры поддержки распространяются также на членов их семей: это супруг или супруга, а для граждан, не состоящих в браке, — отец или мать.

Льгота распространяется на мотоциклы, мотороллеры, автомобили и прочие самоходные транспортные средства, а также машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу. Владелец двух и более транспортных средств освобождается от уплаты транспортного налога за одно транспортное средство каждого типа по выбору.

Фото: сайт Министерства транспорта РБ