Игорь Барабанщиков: Вместе дойдём до Победы

В очередной раз добровольцы собрали все, что заказали бойцы-артиллеристы – квадрокоптер «Mavic 3T», детекторы «Булат», генераторы, огнетушители и сотни других жизненно важных мелочей. Командир лично проверил тепловизор на Mavic 3T, который теперь станет «ночными глазами» наших ребят. Также они освоили работу с детекторами «Булат», чтобы закрыть небо от вражеских дронов.

«Простой газовый баллон и обогреватель быстро превратились из груза в источник тепла для солдат, сутками не выходящих из окопов. Вся помощь, которую нам помогли собрать благотворители, как только разгружается и распаковывается, сразу начинает работать на Победу.

Однако мы привезли не только груз, но и вашу поддержку, ваши письма и вашу веру. Вы бы видели, как загораются глаза уставших солдат, когда они понимают: о них помнит вся страна. Эти парни – не просто военные, а профессионалы высочайшего класса. Каждый в своем направлении. И стойкие духом люди, которые в нечеловеческих условиях делают свое дело – защищают нас с вами.

Им было что рассказать, мы услышали много личных, порой тяжелых историй. И поездка вновь доказала: наше единство – не просто слова. Это работа. Ваши донаты, репосты и слова поддержки напрямую влияют на фронт», – обратился к своим подписчикам Игорь.

Он отметил, что очередная миссия выполнена, но работа не останавливается ни на день. Уже поступили новые заявки и формируется очередной список самого необходимого для российских воинов на передовой.

«Спасибо всем, кто с нами на этом пути. Спасибо за ваше доверие и за реальную помощь, которую вы оказываете вместе с нами. Вместе мы дойдем до конца, до Победы», – написал автор поста.

Напомним, что уфимский предприниматель Игорь Барабанщиков, исполнительный директор некоммерческой общественной организации «Новая жизнь» с 2022 года регулярно ездит «за ленточку» с адресной помощью. Кроме того, волонтеры организации помогают многодетным семьям и одиноким родственникам участников СВО, которым требуется поддержка.

Скриншот видео со страницы vk.com/newliferb.