В Башкирии в выходные сотрудники ГАИ массово выйдут на дороги

В выходные дни в целях профилактики ДТП сотрудники отдельного специализированного батальона госавтоинспекции проведут специализированные рейды, сообщает пресс-служба республиканской ГАИ.

Рейды пройдут в городах Стерлитамак, Октябрьский, Кумертау, Нефтекамск, а также в Уфимском, Иглинском, Нуримановском, Кушнаренковском, Благовещенском, Чишминском, Давлекановском, Миякинском, Дюртюлинском, Краснокамском, Стерлитамакском, Туймазинском, Мелеузовском, Кугарчинском, Белорецком и Бурзянском районах республики.

Главная задача проверок — предотвратить ДТП с участием нетрезвых водителей, лиц без права на вождение и тех, кто управляет незарегистрированным транспортом.

Фото: пресс-служба республиканской ГАИ.

Автор: Надежда РОМАНОВА.
