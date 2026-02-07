В Башкирии в выходные сотрудники ГАИ массово выйдут на дороги

Рейды пройдут в городах Стерлитамак, Октябрьский, Кумертау, Нефтекамск, а также в Уфимском, Иглинском, Нуримановском, Кушнаренковском, Благовещенском, Чишминском, Давлекановском, Миякинском, Дюртюлинском, Краснокамском, Стерлитамакском, Туймазинском, Мелеузовском, Кугарчинском, Белорецком и Бурзянском районах республики.

Главная задача проверок — предотвратить ДТП с участием нетрезвых водителей, лиц без права на вождение и тех, кто управляет незарегистрированным транспортом.

Фото: пресс-служба республиканской ГАИ.