7 Февраля , 12:21

В Башкирии остановили автобус, осуществлявший незапланированную перевозку детей

Сотрудники госавтоинспекции остановили на автодороге Уфа – Оренбург микроавтобус «Пежо Боксер», в котором находились дети, направлявшиеся на соревнования в Кумертау, сообщает пресс-служба республиканской ГАИ.

При проверке документов, которая проводилась в рамках профилактического мероприятия «Автобус», выяснилось, что перевозка группы детей осуществлялась с нарушением законодательства.

Уведомление о поездке подано в госавтоинспекцию с нарушением установленного срока, что не позволило сотрудникам полиции проверить исправность транспорта, квалификацию водителя, согласовать безопасный маршрут.

Кроме того, организатору перевозки сообщили о недопустимости начала перевозки в условиях непогоды. Чтобы предотвратить необратимые последствия, а также в связи с ухудшающимися погодными условиями, сотрудники госавтоинспекции запретили дальнейшее движение автобуса.

Автор: Надежда РОМАНОВА.
