В Башкирии остановили автобус, осуществлявший незапланированную перевозку детей

При проверке документов, которая проводилась в рамках профилактического мероприятия «Автобус», выяснилось, что перевозка группы детей осуществлялась с нарушением законодательства.

Уведомление о поездке подано в госавтоинспекцию с нарушением установленного срока, что не позволило сотрудникам полиции проверить исправность транспорта, квалификацию водителя, согласовать безопасный маршрут.

Кроме того, организатору перевозки сообщили о недопустимости начала перевозки в условиях непогоды. Чтобы предотвратить необратимые последствия, а также в связи с ухудшающимися погодными условиями, сотрудники госавтоинспекции запретили дальнейшее движение автобуса.