5 Января , 09:53

В Башкирии частично сняли ограничения на движение по автомагистралям

В регионе из-за погодных условий закрыто движение на 733 километрах дорог.  

В Башкирии частично сняли ограничения на движение по автомагистралям

В Главном управлении МЧС России по РБ продолжает работать оперативный штаб по контролю за ситуацией на дорогах республики.

В связи с улучшением погодных условий сегодня в 3 часа ночи были отменены:

временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта на участке автодороги Р-240 Уфа – Оренбург с 112 до 274 километра;

перерыв движения для всех типов транспорта на участке автодороги Р-240 Уфа – Оренбург с 27 по 112 километр;

временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта на участке автодороги М-7 «Волга» с 1171 (граница с Татарстаном) по 1229 километр (г. Дюртюли); Р-240 Уфа – Оренбург, подъезд к М-12 «Восток с 0 км (г. Уфа) по 101 км (г. Дюртюли) и Р-240 Уфа – Оренбург, Западный обход Уфы с 0 км (н.п. Жуково) по 27 км (н.п. Подымалово).

По данным на 7 часов утра ограничения действовали на 23 участках автодорог (14 из них — региональные и 9 — межмуниципальные), суммарная протяженность которых составила 2055 км. Из них полностью прекращено движение на 7 участках автодорог (5 региональных и 2 межмуниципальных) общей протяженностью 733 км.

Фото: МЧС по РБ.

Автор: Алексей ШИЛЬНИКОВ
