В Уфе из-за школьников перенесли закрытие улицы Колгуевской

Улицу Колгуевскую планировалось закрыть 15 апреля в связи со строительством водовода. Однако это вызвало бы большие неудобства для жителей. Поэтому в мэрии рассмотрели варианты минимизации последствий этого шага.

– Нужно дать спокойно закончить учебный год школьникам, которые почти каждый день ездят по этой дороге. Начало работ по строительству водовода сдвигаем больше чем на месяц, – сообщил Ратмир Мавлиев. – Дорогу закроем не с 15 апреля, как планировалось ранее, а с 22 мая по 31 августа. Специалисты будут трудиться на объекте круглосуточно, так как только при этом условии можно сократить сроки работ.

Улицу Колгуевскую на участке от улицы Пугачева до улицы Бакинской предполагается перекрывать в два этапа. Первый продлится с 22 мая по 14 июля, второй - с 15 июля по 31 августа. На каждом этапе будут организованы свои временные проезды для местных жителей, сообщили в мэрии.

Напомним, что водовод будет снабжать водой новые районы застройки от Демы до Затона. Стоимость проекта составляет 6,8 млрд рублей.