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На перекрёстки Уфы вновь нанесут вафельную разметку

Объемы финансирования работ в нынешнем году возрастут, сообщил в соцсетях глава администрации города Ратмир Мавлиев.

На перекрёстки Уфы вновь нанесут вафельную разметку
На перекрёстки Уфы вновь нанесут вафельную разметку

«В прошлом году на 87 участках улично-дорожной сети была нанесена разметка на площади 130 тыс. квадратных метров. В этом году увеличиваем финансирование. Спасибо главе республики Радию Фаритовичу Хабирову за поддержку. Общая площадь разметки составит порядка 150 тыс. квадратных метров на 130 участках дорог. Договорились с минтрансом РБ ежегодно обеспечивать рост. Самое главное - безопасность дорожного движения. Продолжим также нанесение вафельной разметки, прошу не нарушать», - отметил мэр города.

По словам Ратмира Мавлиева, нанесение разметки начнется в конце апреля, если, конечно, позволит погода. «Будут временные неудобства, отнеситесь с пониманием», - попросил Ратмир Мавлиев.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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