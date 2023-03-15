На перекрёстки Уфы вновь нанесут вафельную разметку

«В прошлом году на 87 участках улично-дорожной сети была нанесена разметка на площади 130 тыс. квадратных метров. В этом году увеличиваем финансирование. Спасибо главе республики Радию Фаритовичу Хабирову за поддержку. Общая площадь разметки составит порядка 150 тыс. квадратных метров на 130 участках дорог. Договорились с минтрансом РБ ежегодно обеспечивать рост. Самое главное - безопасность дорожного движения. Продолжим также нанесение вафельной разметки, прошу не нарушать», - отметил мэр города.



По словам Ратмира Мавлиева, нанесение разметки начнется в конце апреля, если, конечно, позволит погода. «Будут временные неудобства, отнеситесь с пониманием», - попросил Ратмир Мавлиев.