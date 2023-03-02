В Уфе восемь улиц закроют для проезда

При комплексной расчистке улиц от снега очищается не только проезжая часть, но и обочины, парковочные карманы, радиусы на поворотах, прилегающие к остановкам территории. Чтобы техника могла работать, горожане должны убрать с улиц свои машины.

В ближайшие дни будут закрыты на уборку восемь улиц города. Ограничения будут действовать по ночам - с 21.00 до 7.00.

3– 4 марта работы пройдут на улице Авроры (от Батырской до Обской) и улице Батырской (от Авроры до санатория «Радуга»);

4 – 5 марта – на бульваре Хадии Давлетшиной (от Заводской до Дмитриева);

5 – 6 марта – на бульваре Баландина (от Ферина до Лесунова);

6 -7 марта – на улице Горького (от Комарова до Мира);

7 – 8 марта – на Лесном проезде (от Молодежного бульвара до музея леса);

8 – 9 марта – на улице Ковшовой (от улицы Гагарина до Набережной реки Уфы);

9 – 10 марта – на улице Чернышевского (от Зенцова до Гафури).

Водителей просят с пониманием относиться к временным неудобствам.

Фото: Администрация Уфы.