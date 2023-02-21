В Башкирии участники СВО смогут пользоваться Восточным выездом на льготной основе

- В республике в скором времени начнет функционировать единственная платная трасса: Восточный выезд соединит федеральные трассы М-5 «Урал» и М-7 «Волга». В соответствии с концессионным соглашением он будет эксплуатироваться на платной основе. Важно детально проработать тарифную сетку, предусмотрев специальные тарифы для льготных категорий граждан и дисконтную систему при частых передвижениях, — отметил премьер-министр Андрей Назаров.

По словам и. о. министра транспорта Любови Минаковой, стоимость проезда устанавливает оператор платной дороги, но она не может быть выше предельного размера. Последний составляет от 12 до 38,5 рубля за километр, а на участках дорог, являющихся искусственными сооружениями, - от 84 до 269 рублей за километр в зависимости от категории транспортного средства.

Андрей Назаров поручение минтрансу дополнительно проработать вопрос о льготном или бесплатном проезде для участников СВО и членов их семей.

Фото: Правительство РБ.