В Уфе прокуратура выяснила, что интервалы движения автобусов увеличились в десять раз

В ходе проверки выяснилось, что в январе нынешнего года интервалы движения общественного транспорта в городе увеличились от 3 до 10 раз. Учитывая низкие температуры воздуха, это негативно сказывалось на пассажирах и приводило к переполнению автобусов.

Были претензии и к остановкам. Более десяти из них не соответствовали требованиям: на проезжей части отмечалась наледь, рядом - снежные завалы.

Кроме того, по вине перевозчиков почти 20 процентов автобусов были снято с линии из-за неисправности.

Несмотря на выявленные недостатки и многочисленные обращения горожан, администрация города не принимала надлежащих мер по обеспечению транспортного обслуживания населения.

В адрес перевозчиков, муниципальных учреждений по благоустройству и городских властей органами прокуратуры внесено 32 представления. В данный момент они находятся на рассмотрении. Прокуратура продолжает контролировать ситуацию.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.