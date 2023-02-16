В Уфе прокуратура выяснила, что интервалы движения автобусов увеличились в десять раз

В ходе проверки выяснилось, что в январе нынешнего года интервалы движения общественного транспорта в городе увеличились от 3 до 10 раз. Учитывая низкие температуры воздуха, это негативно сказывалось на пассажирах и приводило к переполнению автобусов.
Были претензии и к остановкам. Более десяти из них не соответствовали требованиям: на проезжей части отмечалась наледь, рядом - снежные завалы.
Кроме того, по вине перевозчиков почти 20 процентов автобусов были снято с линии из-за неисправности.
Несмотря на выявленные недостатки и многочисленные обращения горожан, администрация города не принимала надлежащих мер по обеспечению транспортного обслуживания населения.
В адрес перевозчиков, муниципальных учреждений по благоустройству и городских властей органами прокуратуры внесено 32 представления. В данный момент они находятся на рассмотрении. Прокуратура продолжает контролировать ситуацию.
Фото: Альберт ЗАГИРОВ.