В Уфе с улиц эвакуируют брошенные автомобили

На статус брошенных претендовали 66 автомобилей. На 33 машинах члены комиссии разместили уведомления о добровольном перемещении, 16 автомобилей найти по указанным адресам не удалось, 17 транспортных средств не были признаны брошенными.

Напомним, что если владелец добровольно не уберет с улицы автомобиль, его эвакуируют на спецстоянку. За хранение машины с собственника будет взиматься плата за каждые сутки.

Сообщить о брошенных, разукомплектованных, бесхозяйных транспортных средствах жители могут на WhatsApp по номеру +7(986) 964-13-22, уточнили в мэрии.

Фото: Администрация Уфы.