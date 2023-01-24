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Вчера, 12:39

В Уфе с улиц эвакуируют брошенные автомобили

Специальная комиссия обследовала по заявкам транспортные средства в Кировском, Ленинском и Демском районах, сообщили в администрации города.

В Уфе с улиц эвакуируют брошенные автомобили
В Уфе с улиц эвакуируют брошенные автомобили

На статус брошенных претендовали 66 автомобилей. На 33 машинах члены комиссии разместили уведомления о добровольном перемещении, 16 автомобилей найти по указанным адресам не удалось, 17 транспортных средств не были признаны брошенными.

Напомним, что если владелец добровольно не уберет с улицы автомобиль, его эвакуируют на спецстоянку. За хранение машины с собственника будет взиматься плата за каждые сутки.

Сообщить о брошенных, разукомплектованных, бесхозяйных транспортных средствах жители могут на WhatsApp по номеру +7(986) 964-13-22, уточнили в мэрии.

Фото: Администрация Уфы.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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