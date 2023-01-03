На федеральной трассе в Башкирии столкнулись встречные «Хендай» и «Рено»

«На федеральной трассе М5 «Урал» столкнулись «Хендай Акцент» под управлением 22-летнего уфимца и встречный «Рено Дастер», за рулем которого находился 48-летний местный житель. В результате ДТП оба водителя госпитализированы. Также с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу пассажиры «Хендай» - 40-летняя женщина и 14-летний подросток», - пояснил Владимир Севастьянов.

Происшествие произошло в условиях снегопада. Известно также, что водительский стаж водителя «Хендай» составлял менее года. Начато разбирательство.

Всего за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано четыре автомобильные аварии, семь человек получили травмы.

Фото: ГИБДД по РБ.