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Сегодня, 11:41

На федеральной трассе в Башкирии столкнулись встречные «Хендай» и «Рено»

Авария произошла накануне на территории Буздякского района, сообщил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Владимир Севастьянов.

На федеральной трассе в Башкирии столкнулись встречные «Хендай» и «Рено»
На федеральной трассе в Башкирии столкнулись встречные «Хендай» и «Рено»

«На федеральной трассе М5 «Урал» столкнулись «Хендай Акцент» под управлением 22-летнего уфимца и встречный «Рено Дастер», за рулем которого находился 48-летний местный житель. В результате ДТП оба водителя госпитализированы. Также с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу пассажиры «Хендай» - 40-летняя женщина и 14-летний подросток», - пояснил Владимир Севастьянов.

Происшествие произошло в условиях снегопада. Известно также, что водительский стаж водителя «Хендай» составлял менее года. Начато разбирательство.

Всего за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано четыре автомобильные аварии, семь человек получили травмы.

Фото: ГИБДД по РБ.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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