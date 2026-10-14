Два бойца из Башкирии, отец и сын, стали героями передачи на Первом канале

История этих двух воинов действительно уникальна. В 2022 году, когда Тимуру был всего 21 год, его мобилизовали в зону СВО. Спустя год его отец, взяв позывной «Инзер», тоже отправился на передовую: заключил контракт с Минобороны и оказался в одном подразделении с сыном.

Летом 2024 года под Угледаром Тимур подорвался на самодельной мине и потерял правую стопу. Несмотря на атаку беспилотника и болевой шок, он сумел добраться до укрытия. Отец, рискуя жизнью, отправился на поиски сына и вынес его из-под огня. Позже медики военного госпиталя назвали это спасение чудом: боец с тяжелейшим ранением дождался помощи только через 15 часов.

Социальные координаторы филиала фонда «Защитники Отечества» в РБ помогли парню получить адаптивную одежду и доплату на протез, посодействовали в трудоустройстве.

Сегодня, сообщили в филиале фонда, Тимур полностью освоился с протезом. Он ведет активную жизнь: работает на протезном предприятии «ОРТО-инновации», занимается спортом, проводит уроки мужества и помогает боевым товарищам на передовой.

За службу на передовой он награжден медалью «Участник СВО», орденами Мужества и генерала Шаймуратова.

Фото: кадр из передачи «Будем жить».