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13 Октября , 08:22

Глава Башкирии наградил Умарпашу Ханалиева орденом генерала Шаймуратова

Сегодня, 13 октября, на оперативном совещании правительства глава Башкортостана Радий Хабиров вручил государственную награду, орден генерала Шаймуратова, Герою России, генерал-майору Умарпаше Ханалиеву.

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Глава Башкирии наградил Умарпашу Ханалиева орденом генерала ШаймуратоваГлава Башкирии наградил Умарпашу Ханалиева орденом генерала Шаймуратова
Глава Башкирии наградил Умарпашу Ханалиева орденом генерала Шаймуратова

Орден генерала Шаймуратова присвоен герою за высокий профессионализм и самоотверженность. Радий Хабиров особо отметил вклад своего советника в выстраивание боевого взаимодействия при формировании именных подразделений республики, которые отправляются в зону специальной военной операции.

«Нам в этом очень помогал советник и соратник, многоуважаемый Умарпаша Юсупович Ханалиев, — сказал Радий Хабиров. — Я благодарю вас от имени всей республики, потому что это дорогого стоит, когда в непростые времена рядом такие люди».

Принимая награду, Умарпаша Ханалиев выразил глубокую признательность. «Такого подарка у меня в жизни не было, — признался Умарпаша Ханалиев, отметивший на днях 75-летний юбилей.  — С огромной признательностью и благодарностью готов служить Башкирии и в интересах России».

Фото: скриншот видеотрансляции.

Автор:Надежда РОМАНОВА
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