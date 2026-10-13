Глава Башкирии наградил Умарпашу Ханалиева орденом генерала Шаймуратова

Орден генерала Шаймуратова присвоен герою за высокий профессионализм и самоотверженность. Радий Хабиров особо отметил вклад своего советника в выстраивание боевого взаимодействия при формировании именных подразделений республики, которые отправляются в зону специальной военной операции.

«Нам в этом очень помогал советник и соратник, многоуважаемый Умарпаша Юсупович Ханалиев, — сказал Радий Хабиров. — Я благодарю вас от имени всей республики, потому что это дорогого стоит, когда в непростые времена рядом такие люди».

Принимая награду, Умарпаша Ханалиев выразил глубокую признательность. «Такого подарка у меня в жизни не было, — признался Умарпаша Ханалиев, отметивший на днях 75-летний юбилей. — С огромной признательностью и благодарностью готов служить Башкирии и в интересах России».

Фото: скриншот видеотрансляции.