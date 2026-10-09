Спасатель из Башкирии стал оператором БПЛА

Спасатель из башкирского села стал оператором беспилотников, сообщил глава администрации Зианчуринского района Дамин Юланов.

«Путь Галияна к службе был осознанным, — написал глава муниципалитета. — Он доброволец. До начала СВО работал в службе МЧС. Сейчас он служит в Донецкой Народной Республике в войсках БПЛА».

На днях боец приехал в свой первый отпуск со службы. Дома его ждут мама и две дочки-студентки.

«Там, на передовой, все как одна семья, — говорит военнослужащий. — Разные люди, разные судьбы, но живем дружно, помогаем друг другу, прикрываем. Братство и единство — вот что сегодня важнее всего. Не звания, не слова, а плечо товарища рядом. Лучшая награда, которую здесь дают за особые успехи, это дополнительные дни отпуска. Не медали, не грамоты, а просто возможность лишний раз обнять маму, увидеть дочек, вдохнуть воздух дома. Вот она, настоящая цена — время с близкими. И ради этого мы там».

Набор в войска БПЛА продолжается. Подробности по тел. +7 927 940 01 74 или 8 (34785) 2-13-76.

Фото: соцсети Дамина ЮЛАНОВА.

Виктор УХОВ.