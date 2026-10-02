В Башкирии для ветерана СВО обустроили комфортный быт

Социальные координаторы помогли участнику СВО оформить все документы, и теперь его жилье оборудовано современными гаджетами, которые облегчают повседневный быт и помогают восстанавливать здоровье. Кроме того, на средства фонда ему вручили адаптивную одежду и протезы.

Айдар Ахметов служил по контракту в зоне СВО с ноября 2023 года по октябрь 2024-го. За проявленное мужество награжден медалью «За отвагу». Сейчас ветеран проходит лечение, но не остается в стороне от жизни района — участвует в патриотических и спортивных мероприятиях, подавая пример стойкости и верности долгу. Во всем его поддерживают жена и двое детей, сообщили в пресс-службе филиала фонда.

Фото: филиал госфонда «Защитники Отечества» в РБ.