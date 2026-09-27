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27 Сентября , 04:35

Владимир Путин наградил военнослужащего СВО из Башкирии медалью Суворова

Указом президента РФ Владимира Путина медалью Суворова наградили военнослужащего с позывным «Алик» из Башкирии за мужество при выполнении боевых задач на спецоперации.

Владимир Путин наградил военнослужащего СВО из Башкирии медалью СувороваВладимир Путин наградил военнослужащего СВО из Башкирии медалью Суворова
Владимир Путин наградил военнослужащего СВО из Башкирии медалью Суворова

Как сообщил глава Дюртюлинского района Башкирии Риф Юсупов, «Алик» в зоне СВО уже третий год. Он служит механиком-водителем в первом башкирском батальоне имени Шаймуратова.

«Это самая передовая. Там, где каждый день — лицом к лицу с опасностью. Наш земляк — настоящий воин, мужественный и скромный», — рассказал Риф Юсупов об отважном воине.

Сейчас военнослужащий в долгожданном отпуске. Дома его дождались супруга и четыре дочери, самой младшей всего 12 лет. Скоро герой станет еще и дедушкой.

«В отпуске «Алик» будет совсем немного — хочет каждую минуту провести с близкими. А потом снова туда — на фронт. Ведь там ждут боевые товарищи. Да и приехал он сюда не просто так — увезти помощь с малой родины для своего подразделения», — добавил глава района.

Фото: соцсети Рифа Юсупова.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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