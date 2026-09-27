Владимир Путин наградил военнослужащего СВО из Башкирии медалью Суворова

Как сообщил глава Дюртюлинского района Башкирии Риф Юсупов, «Алик» в зоне СВО уже третий год. Он служит механиком-водителем в первом башкирском батальоне имени Шаймуратова.

«Это самая передовая. Там, где каждый день — лицом к лицу с опасностью. Наш земляк — настоящий воин, мужественный и скромный», — рассказал Риф Юсупов об отважном воине.

Сейчас военнослужащий в долгожданном отпуске. Дома его дождались супруга и четыре дочери, самой младшей всего 12 лет. Скоро герой станет еще и дедушкой.

«В отпуске «Алик» будет совсем немного — хочет каждую минуту провести с близкими. А потом снова туда — на фронт. Ведь там ждут боевые товарищи. Да и приехал он сюда не просто так — увезти помощь с малой родины для своего подразделения», — добавил глава района.

Фото: соцсети Рифа Юсупова.