В Уфу на фестиваль «Славяне XXI века» съехались штабы «СВОих не бросаем»

На сегодняшний день в республике действуют свыше 165 волонтерских цехов, в которых работают более 10 тысяч добровольцев.

Одно из самых масштабных объединений – «Масксети Щит – Уфа Башкортостан», у которого только в столице республики 10 отделений. Организация «Надежный тыл Башкортостана» открыла более 50 точек сбора гуманитарной помощи по всей республике. Волонтеры штаба имени Минигали Шаймуратова изготовили свыше 10 тысяч маскировочных сетей и 25 тысяч окопных свечей. В штабе «Шьем и вяжем для наших. Башкортостан» активно помогают даже дети. Добровольцы организации «СВОя семья» изготавливают сети, антидроновые шторы, тактические носилки, а приглашенные специалисты, оказывают психологическую помощь. И местные штабы, включая «Ватан» в Сибае и «Своих не бросаем» в Агидели.

Представители многих из них приехали в Уфу, чтобы принять участие в празднике славянской культуры. Они установили на площади свои станки для плетения маскировочных сетей, чтобы каждый желающий смог вплести свою ленту с пожеланиями нашим бойцам на передовой. Здесь же установили столики, за которыми люди писали письма «за ленточку» со словами благодарности и скорейшего возвращения солдат домой с победой.

Там очень ждут этих писем, вместе с медвежатами, сшитыми волонтерами-школьниками из объединения «Товарищи», которое занимается сбором гуманитарной помощи. Символом работы объединения стали медведи, которых отправляют бойцам на передовую. В каждую игрушку вложено письмо.

Когда у солдат спрашивали, присылать ли им этих мишек, они отвечали: «Обязательно присылать!» Самодельные игрушки с письмами – стали талисманами для наших ребят, воюющих с укронацистами.

К тому же, это не только подарки для бойцов. Это воспитание. Настоящая школа патриотизма, где с малых лет учат: «Своих не бросаем». Волонтеры организаций «МаскСети Щит Уфа» и «Товарищи» – только два примера в числе сотен и тысяч людей, которые каждодневным трудом в тылу стараются приблизить победу.

Фото: Владимир СТАХАНОВ.