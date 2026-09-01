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1 Сентября , 12:47

В Башкирии ветераны спецоперации проводили в школу детей погибших товарищей

Ассоциация ветеранов СВО республики провела акцию «Свои дети».  

В Башкирии ветераны спецоперации проводили в школу детей погибших товарищейВ Башкирии ветераны спецоперации проводили в школу детей погибших товарищей
В Башкирии ветераны спецоперации проводили в школу детей погибших товарищей

1 сентября в муниципалитетах Башкирии прошла акция «Свои дети», в рамках которой ветераны спецоперации проводили в школу детей, чьи отцы сложили головы «за ленточкой». Ее инициатором выступила Ассоциация ветеранов СВО.

Значение акции оценили и педагоги, и близкие школьников – было видно, что на торжественной линейке такие дети не чувствовали себя одинокими и испытывали только радостные эмоции.

— Мы понимаем ответственность этой миссии, — говорит помощник главы Башкирии, председатель Ассоциации ветеранов СВО в республике Оскар Ситдиков. — Провожая в школы детей наших павших товарищей, мы даем им понять — они всегда будут окружены нашими вниманием и заботой. И могут быть уверенными, что у них есть старшие товарищи, которые всегда за них, всегда рядом.

В День знаний ветераны СВО также встретились с ребятами, которые остались без попечения родителей — воспитанниками Центра семейного воспитания и приюта «Вместе». И вручили им подарки — школьные рюкзаки с необходимыми принадлежностями.

Особое внимание организаторы уделили троим детям, которые пошли в первый класс. Для них Ассоциация ветеранов СВО подготовила специальные наборы первоклассника.

Фото: Ассоциация ветеранов СВО в Башкортостане.

Автор:Алексей ШИЛЬНИКОВ
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