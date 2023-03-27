Глава Башкирии наградил участников СВО орденами на оперативном совещании правительства

«Радий Фаритович, дорогие земляки, огромное вам спасибо за поддержку. Мы отработаем и вернёмся с победой», – заверил Марат Зулькарнаев. Кстати, директор национальной библиотеки имени Ахмет-Заки Валиди Марат Зулькарнаев приехал в Уфу пока только в краткосрочный отпуск.

«От лица командования и личного состава полка, где служат 99 процентов мобилизованных из Башкирии, хочу поблагодарить за гуманитарную помощь всех жителей нашей республики. Всем здоровья и мирного неба над головой! Наше дело правое, победа будет за нами!», – сказал Айдар Исмагилов.

«Спасибо вам большое за вашу службу и за то, что ребят наших поддерживаете. И самое важное, что доброе, вечное даже на передовой несёте», – сказал в ответ Радий Хабиров.

Фото предоставлено пресс-службой главы Башкортостана.