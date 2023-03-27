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Вчера, 13:48

Глава Башкирии наградил участников СВО орденами на оперативном совещании правительства

Награждение зам. комроты Марата Зулькарнаева орденом Салавата Юлаева и зам. комполка Айдара Исмагилова орденом генерала Шаймуратова состоялось на оперативном совещании правительства сегодня, 27 марта.

Глава Башкирии наградил участников СВО орденами на оперативном совещании правительства
Глава Башкирии наградил участников СВО орденами на оперативном совещании правительства

«Радий Фаритович, дорогие земляки, огромное вам спасибо за поддержку. Мы отработаем и вернёмся с победой», – заверил Марат Зулькарнаев. Кстати, директор национальной библиотеки имени Ахмет-Заки Валиди Марат Зулькарнаев приехал в Уфу пока только в краткосрочный отпуск.  

«От лица командования и личного состава полка, где служат 99 процентов  мобилизованных из Башкирии, хочу поблагодарить за гуманитарную помощь всех жителей нашей республики. Всем здоровья и мирного неба над головой! Наше дело правое, победа будет за нами!», – сказал Айдар Исмагилов.

«Спасибо вам большое за вашу службу и за то, что ребят наших поддерживаете. И самое важное, что доброе, вечное даже на передовой несёте», – сказал в ответ Радий Хабиров.

Фото предоставлено пресс-службой главы Башкортостана.

Глава Башкирии наградил участников СВО орденами на оперативном совещании правительства
Глава Башкирии наградил участников СВО орденами на оперативном совещании правительства
Глава Башкирии наградил участников СВО орденами на оперативном совещании правительства
Автор:Надежда ТЮНЁВА
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