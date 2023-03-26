+4 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Время героев
Сегодня, 15:22

В Башкирии прошел телемост между участниками СВО и их родными

В Уфе состоялся телемост между военнослужащими специальной военной операции из республики и их родными. Об этом сообщили пресс-служба военного комиссариата РБ и агентство «Башинфором».

В Башкирии прошел телемост между участниками СВО и их родными
В Башкирии прошел телемост между участниками СВО и их родными

Телеконференцию в режиме онлайн организовало Минобороны России при содействии парламентской координационной группы по вопросам СВО. Кроме родных, с участниками СВО пообщались военный комиссар Башкирии полковник Михаил Блажевич, советник Главы республики Алик Камалетдинов и депутат Госсобрания Салават Хусаинов.

Близкие и родственники мобилизованных рассказали бойцам о своих делах и выразили слова поддержки. Участники СВО также поведали о своем быте в районе боевых действий, пообщались с близкими людьми.

В военкомате республики это уже второй телемост за полгода. Министерство обороны РФ регулярно проводит такие телемосты для более тесного взаимодействия личного состава с их семьями.

Фото: пресс-служба военного комиссариата РБ.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика