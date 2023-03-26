В Башкирии прошел телемост между участниками СВО и их родными

Телеконференцию в режиме онлайн организовало Минобороны России при содействии парламентской координационной группы по вопросам СВО. Кроме родных, с участниками СВО пообщались военный комиссар Башкирии полковник Михаил Блажевич, советник Главы республики Алик Камалетдинов и депутат Госсобрания Салават Хусаинов.

Близкие и родственники мобилизованных рассказали бойцам о своих делах и выразили слова поддержки. Участники СВО также поведали о своем быте в районе боевых действий, пообщались с близкими людьми.

В военкомате республики это уже второй телемост за полгода. Министерство обороны РФ регулярно проводит такие телемосты для более тесного взаимодействия личного состава с их семьями.

Фото: пресс-служба военного комиссариата РБ.