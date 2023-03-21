Вице-премьер правительства Башкирии приехал в отпуск из СВО и рассказал о службе

Азат Бадранов рассказал о службе, о поддержке правительства, главы региона, всех жителей республики, оказываемой военнослужащим, призывникам и добровольцам из Башкирии.

Он привел конкретные меры поддержки, которые становятся примером для остальных регионов. Например, только Башкортостан организовал транспорт для своих отпускников, а это 2,5 тысячи километров в одну сторону. «Гуманитарную помощь, так или иначе, возят все, но только наша республика делает это системно, вовлекая в эту работу все муниципалитеты. Поэтому Башкортостан — единственный регион России, главы муниципалитетов которого поголовно посетили и посещают зону СВО».

Вице-премьер сообщил читателям его страницы в интернете, что работа занимает всё время, выходных нет. «Объезжать приходится всю линию фронта от Херсонской области до северо-западных точек ЛНР (Сватово-Кременная)». Он успел побывать на всех горячих направлениях. Решать приходится самые разные задачи, в том числе связанные с командованием и штатом подразделений, «обо всем, к сожалению, нельзя рассказать».



«Везде наши земляки служат достойно, — отметил Бадранов. — Разницы между мобилизованными и добровольцами нет. Все стоят на защите суверенитета Российской Федерации. Все готовы к выполнению любых боевых задач. И самое главное, у всех есть понимание, что СВО — это не противостояние с Украиной и украинским народом, а СВО — это противостояние с НАТО на территории Украины.



На каком бы направлении, в каком бы подразделении ни был, везде слышу примерно такой разговор: «О, Башкирия? У нас тут недавно ваших награждали «За отвагу» и «Мужиками» (т.е. орденом Мужества). Республика может и должна гордиться своими защитниками.



Азат Бадранов сообщил, что краткосрочный отпуск планирует провести в кругу самых близких ему людей. «В доступе буду только для своих дочерей, трёхлетней Ямили и шестилетней Асель».

Фото из открытых источников.