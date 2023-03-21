Боец из Башкирии призвал земляков стать добровольцами

Молодой человек в военном камуфляже, запечатленный на видеозаписи, говорит о том, что у них ежедневно идут бои, и с этой непростой работой бойцы успешно справляются. Также в он обращается к ранее служившим, воевавшим жителям Башкирии – призывает их присоединиться к бойцам башкирских батальонов.

Солдат позирует на фоне танка с надписью «Бродяга» и «кодом региона» 102 RUS, что является символичной отсылкой к Башкирии.

Ранее телеграм-канал «Башкирский батальон» сообщал о том, что волонтеры в Уфе готовят для солдат сублимированные супы.

Фото и видео: ТГ «Башкирский батальон».