Росгвардейцы Башкирии стали героями фильма о добровольцах

«Победа будет за нами, и мы в этом не сомневаемся», – говорит один из бойцов этого отряда с позывным «Агроном».

Каждый день по всей России сотни мужчин приходят записываться в добровольческие отряды, чтобы принять участие в специальной военной операции. Поэтому создатели киноленты решили рассказать о добровольцах со всей страны, которые посчитали своим долгом встать на защиту своей Родины, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по РБ.

Напомним, что в Республике Башкортостан сформирован первый добровольческий батальон Росгвардии. Подразделение создано по инициативе ветеранов войск правопорядка и носит имя национального героя республики Салавата Юлаева.

Фото предоставлено ведомством.