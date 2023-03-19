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Вчера, 16:30

Из зоны СВО вернулись бойцы Росгвардии

Сегодня, 19 марта, в Уфе встретили росгвардейцев, которые вернулись после выполнения служебно-боевых задач по защите мирных жителей Донбасса, сообщает пресс-служба ведомства.  

Из зоны СВО вернулись бойцы Росгвардии
Из зоны СВО вернулись бойцы Росгвардии

Бойцов встречали начальник Управления Росгвардии по РБ генерал-майор полиции Александр Бурдо, ветераны ведомства, родственники и сослуживцы.

«Сотрудники Росгвардии демонстрируют высокий уровень подготовки и боевого мастерства, действуют четко и профессионально, проявляют истинное мужество и героизм. Я горд тем, что в составе нашего управления служат настоящие сыны Отечества, которые с честью выполнили поставленные задачи. Отдельную благодарность хочу выразить командирам, которые сберегли личный состав», – подчеркнул Александр Бурдо. 

Теплая встреча завершилась церемонией награждения: отличившимся бойцам вручили ведомственные награды и внеочередные звания. Дома их ждут члены семьи и небольшой отдых. Восстановив силы росгвардейцы приступят к выполнению своих служебных обязанностей.

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росгвардии по РБ.

Из зоны СВО вернулись бойцы Росгвардии
Из зоны СВО вернулись бойцы Росгвардии
Из зоны СВО вернулись бойцы Росгвардии
Из зоны СВО вернулись бойцы Росгвардии
Из зоны СВО вернулись бойцы Росгвардии
Из зоны СВО вернулись бойцы Росгвардии
Из зоны СВО вернулись бойцы Росгвардии
Из зоны СВО вернулись бойцы Росгвардии
Из зоны СВО вернулись бойцы Росгвардии
Из зоны СВО вернулись бойцы Росгвардии
Из зоны СВО вернулись бойцы Росгвардии
Из зоны СВО вернулись бойцы Росгвардии
Из зоны СВО вернулись бойцы Росгвардии
Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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