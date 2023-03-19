Из зоны СВО вернулись бойцы Росгвардии

Бойцов встречали начальник Управления Росгвардии по РБ генерал-майор полиции Александр Бурдо, ветераны ведомства, родственники и сослуживцы.

«Сотрудники Росгвардии демонстрируют высокий уровень подготовки и боевого мастерства, действуют четко и профессионально, проявляют истинное мужество и героизм. Я горд тем, что в составе нашего управления служат настоящие сыны Отечества, которые с честью выполнили поставленные задачи. Отдельную благодарность хочу выразить командирам, которые сберегли личный состав», – подчеркнул Александр Бурдо.

Теплая встреча завершилась церемонией награждения: отличившимся бойцам вручили ведомственные награды и внеочередные звания. Дома их ждут члены семьи и небольшой отдых. Восстановив силы росгвардейцы приступят к выполнению своих служебных обязанностей.

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росгвардии по РБ.