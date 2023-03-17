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Вчера, 17:10

В ЛНР проводили новую группу врачей из Башкирии

Сегодня, 17 марта, из республиканской детской клинической больницы в Уфе в командировку в ЛНР проводили новую бригаду врачей. Об этом сообщила пресс-служба минздрава Башкирии.

В ЛНР проводили новую группу врачей из Башкирии
В ЛНР проводили новую группу врачей из Башкирии

В городе Ровеньки Луганской народной республики медработники в течении месяца будут оказывать детям первичную и специализированную медицинскую помощь. В бригаде 17 специалистов. В их числе педиатр, эндокринолог, оториноларинголог, детский кардиолог, офтальмолог, хирург, акушер-гинеколог, невролог, психиатр, лаборант, врач функциональной диагностики и медицинские сестры.

Я в первый раз еду в командировку в ЛНР, - сказала медсестра психоневрологического отделения РДКБ Гульназ Сулейманова. – Для меня это будет большим опытом. Я думаю, что каждый военнообязанный медработник должен отдать свой долг Родине.

Медиков провожали коллеги, родные и близкие. Все желали им успешной работы, справиться со всеми трудностями, и, конечно же, вернуться домой живыми и здоровыми.

Фото пресс-службы минздрава РБ.

В ЛНР проводили новую группу врачей из Башкирии
В ЛНР проводили новую группу врачей из Башкирии
В ЛНР проводили новую группу врачей из Башкирии
В ЛНР проводили новую группу врачей из Башкирии
В ЛНР проводили новую группу врачей из Башкирии
Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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