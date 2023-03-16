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Женщина отсудила у больницы в Башкирии компенсацию за смерть отца

Иглинский межрайонный суд РБ рассмотрел дело по иску дочери пациента, умершего из-за оказания медицинских услуг ненадлежащего качества, сообщает пресс-служба суда.

Женщина отсудила у больницы в Башкирии компенсацию за смерть отца
Женщина отсудила у больницы в Башкирии компенсацию за смерть отца

Пациент находился на стационарном лечении в терапевтическом отделении Иглинской ЦРБ. Затем был переведен в Республиканскую клиническую инфекционную больницу в с. Зубово Уфимского района, где скончался через несколько дней.

Дочь умершего обратилась в суд с иском к Иглинской ЦРБ из-за некачественного оказания медпомощи родителю. Она оценила причиненный ей моральный вред в один миллион рублей.

Суд согласился с тем, что на работниках больницы есть часть вины, так как они не согласовали с заместителем главного врача по медчасти перевод пациента из палаты интенсивной терапии в отделение без интенсивного лечения. Это хоть и не явилось прямой причиной смерти, но способствовало ухудшению состояния пациента.

Решением суда размер компенсации морального вреда, подлежащий взысканию с ответчика, был снижен с миллиона до 300 тысяч рублей.

Фото из открытых источников.

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
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