Женщина отсудила у больницы в Башкирии компенсацию за смерть отца

Пациент находился на стационарном лечении в терапевтическом отделении Иглинской ЦРБ. Затем был переведен в Республиканскую клиническую инфекционную больницу в с. Зубово Уфимского района, где скончался через несколько дней.

Дочь умершего обратилась в суд с иском к Иглинской ЦРБ из-за некачественного оказания медпомощи родителю. Она оценила причиненный ей моральный вред в один миллион рублей.

Суд согласился с тем, что на работниках больницы есть часть вины, так как они не согласовали с заместителем главного врача по медчасти перевод пациента из палаты интенсивной терапии в отделение без интенсивного лечения. Это хоть и не явилось прямой причиной смерти, но способствовало ухудшению состояния пациента.

Решением суда размер компенсации морального вреда, подлежащий взысканию с ответчика, был снижен с миллиона до 300 тысяч рублей.

Фото из открытых источников.