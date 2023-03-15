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В Уфе устроят скоростной забег на 23-й этаж

Акция «Забег в высоту» состоится в воскресенье 19 марта, сообщили в представительстве Ассамблеи народов Евразии в РБ.

В Уфе устроят скоростной забег на 23-й этаж
В Уфе устроят скоростной забег на 23-й этаж

Участникам соревнований предстоит преодолеть 23 этажа жилого комплекса «Конди Нова» или 522 ступеньки. Принять участие в забеге могут как новички, так и профессиональные спортсмены. Также состоится патриотический забег.

- В Башкортостане приоритетной задачей является сохранение и укрепление здоровья людей. Поэтому мы поддерживаем все мероприятия, направленные на продвижение массового спорта и здорового образа жизни. Учитывая, что за прошлый год темпы жилищного строительства в регионе увеличились вдвое по сравнению с рекордным 2021 годом, актуальной является идея проведения именно такого типа забега. Уверен, что необычное мероприятие станет традиционным, - отметил депутат Госсобрания – Курултая, сопредседатель комитета по развитию неолимпийских и национальных видов спорта Ассамблеи народов Евразии в РБ Антон Матренин.

Инициативу поддержала исполнительный директор Ассоциации застройщиков РБ Адель Сайфуллина.

- У нас есть отличный задел для выполнения в 2023 году показателей федерального проекта «Спорт – норма жизни» и вовлечения большего числа граждан в занятия физкультурой и спортом, - подчеркнула она.

Вертикальный забег — серьезное испытание на выносливость, поэтому к нему допустят только тех, кто представит справку от врача. Через каждые пять этажей будут стоять дежурные, которые помогут, если участникам станет плохо.

Открытие соревнований - в 13.00, забег стартует в 13.30. Лучшие бегуны получат подарки, все участники - памятные сертификаты. Зарегистрироваться на марафон можно по ссылке  https://portal.talan.group/pub/site/40/crm_form_6bjyg.

Федеральный проект «Спорт – норма жизни» реализуется в рамках национального проекта «Демография». Запущенный по инициативе президента страны Владимира Путина, нацпроект предполагает вовлечение в занятия физкультурой и спортом как можно большего количества людей, в том числе путем проведения массовых соревнований.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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