0 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Время героев
Сегодня, 09:00

Глава Башкирии разместил в соцсетях ролик о наших бойцах

Начинается видео со знакомства автора съемки — российского военного журналиста, спецкорра программы «Вести» ВГТРК, старшего лейтенанта Александра Сладкова с воином, который оказался родом из Туймазинского района…

Видео со страницы vk.com Р. Хабирова.
Видео со страницы vk.com Р. Хабирова.

Журналист поинтересовался, что значит имя бойца — Ильмир? Тот пояснил, что «иль» по-башкирски «страна», ну, а слово «мир» в переводе не нуждается. Получается «мирная страна». Очень символично. При этом Александр пояснил, что раньше никогда не общался с башкирами, но оказавшись в зоне СВО за свою командировку он еще не встретил ни одного бойца не из Башкортостана.

По его мнению, башкиры — классные ребята, спокойные и степенные, как и полагается уральцам. Встреча с Ильмиром состоялась в окопах, вырытых в тринадцати с лишним километрах от сопредельной территории, фактически рукой подать. Кстати, Александр Сладков сразу подчеркнул, что военное сооружение сделано очень профессионально: «Надо же, какие красивые бывают окопы!», — с восхищением заметил бывалый военкор.

А руководитель Башкортостана Радий Хабиров прокомментировал видеоролик лаконично: «Работайте, братья! Мы вами гордимся».

 

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика