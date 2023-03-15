Глава Башкирии разместил в соцсетях ролик о наших бойцах

Журналист поинтересовался, что значит имя бойца — Ильмир? Тот пояснил, что «иль» по-башкирски «страна», ну, а слово «мир» в переводе не нуждается. Получается «мирная страна». Очень символично. При этом Александр пояснил, что раньше никогда не общался с башкирами, но оказавшись в зоне СВО за свою командировку он еще не встретил ни одного бойца не из Башкортостана.

По его мнению, башкиры — классные ребята, спокойные и степенные, как и полагается уральцам. Встреча с Ильмиром состоялась в окопах, вырытых в тринадцати с лишним километрах от сопредельной территории, фактически рукой подать. Кстати, Александр Сладков сразу подчеркнул, что военное сооружение сделано очень профессионально: «Надо же, какие красивые бывают окопы!», — с восхищением заметил бывалый военкор.

А руководитель Башкортостана Радий Хабиров прокомментировал видеоролик лаконично: «Работайте, братья! Мы вами гордимся».