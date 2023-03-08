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В Башкирии «Народный фронт» помог бойцам СВО поздравить любимых женщин с 8 Марта

Около двух тысяч семей по всей России получат поздравления с 8 Марта от бойцов с передовой благодаря молодежному крылу Народного фронта, сообщает пресс-служба регионального исполкома Народного фронта.

В Башкирии «Народный фронт» помог бойцам СВО поздравить любимых женщин с 8 Марта
В Башкирии «Народный фронт» помог бойцам СВО поздравить любимых женщин с 8 Марта

Представители молодежного крыла Народного фронта в преддверии 8 Марта навестили родственниц участников СВО в регионах России, в том числе и в Башкирии. Матерям, женам, дочерям и бабушкам бойцов волонтеры передали видеопоздравления, записанные прямо на передовой, а также вручили цветы и подарки к празднику.

Одной из первых видеопривет от сына и букет тюльпанов получила жительница Дюртюлинского района Гамбария Сулейманова. Ее сын выполняет боевые задачи в зоне СВО. Добрые пожелания боец передал не только для своей матери, но и для всех, кто ждет родных на гражданке.

«Моя самая любимая и дорогая женщина, поздравляю тебя с 8 Марта. Желаю, чтобы в нашей семье всегда был покой, достаток и счастье. За меня не переживай, у меня все хорошо», – сказал военнослужащий в праздничном видеопоздравлении.

Пожелания от сына в такой необычной форме, по словам родных – лучший подарок.

«Словами не передать, какой он замечательный парень. Он никогда никому не откажет в помощи, всегда идет на встречу. Всегда радостный, улыбается и поддерживает. Несмотря на трудности, не падает духом. Спасибо огромное волонтерам, вы даже не представляете, что вы для нас делаете», – поблагодарила Народный фронт мама бойца.

Фото предоставлено пресс-службой регионального отделения Народного фронта в Республике Башкортостан.

В Башкирии «Народный фронт» помог бойцам СВО поздравить любимых женщин с 8 Марта
В Башкирии «Народный фронт» помог бойцам СВО поздравить любимых женщин с 8 Марта
В Башкирии «Народный фронт» помог бойцам СВО поздравить любимых женщин с 8 Марта
Автор:Надежда ТЮНЁВА
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