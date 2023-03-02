Ратмир Мавлиев рассказал, как идёт реконструкция улицы Пугачёва

«Сегодня мостовики приступили к монтажу балок нового пролетного строения, которое соединит улицу Армавирскую и Пугачева. Пока установили две балки, всего их будет 80. До этого этапа работ на новом путепроводе подрядчики устроили 102 буронабивные сваи из 108. Уже на следующей неделе данная часть строительства будет завершена», - отметил Ратмир Мавлиев.



Мэр города также добавил, что параллельно здесь строится ливневая канализация и переустраиваются сети водоснабжения. «Работы идут по графику», - подчеркнул он.

Фото: Ратмир Мавлиев ВК.