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Ратмир Мавлиев рассказал, как идёт реконструкция улицы Пугачёва

О ремонте улицы Пугачева, строительстве улицы Генерала Рыленко и развязки на их пересечении мэр Уфы сообщил в соцсетях.

Ратмир Мавлиев рассказал, как идёт реконструкция улицы Пугачёва
Ратмир Мавлиев рассказал, как идёт реконструкция улицы Пугачёва

«Сегодня мостовики приступили к монтажу балок нового пролетного строения, которое соединит улицу Армавирскую и Пугачева. Пока установили две балки, всего их будет 80. До этого этапа работ на новом путепроводе подрядчики устроили 102 буронабивные сваи из 108. Уже на следующей неделе данная часть строительства будет завершена», - отметил Ратмир Мавлиев.

Мэр города также добавил, что параллельно здесь строится ливневая канализация и переустраиваются сети водоснабжения. «Работы идут по графику», - подчеркнул он.

Фото: Ратмир Мавлиев ВК.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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