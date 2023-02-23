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Вчера, 16:20

В школе в Башкирии появилась Парта Героя в честь бойца СВО

Накануне Дня защитника Отечества в одном из классов школы №12 г. Октябрьский открыли Парту Героя в честь учившегося здесь Героя России, гвардии капитана Степана Белова, командира танковой роты.

В школе в Башкирии появилась Парта Героя в честь бойца СВО
В школе в Башкирии появилась Парта Героя в честь бойца СВО

Право сидеть за партой ученики получают за особые успехи в учебе, активное участие в жизни школы. Первым эта честь выпала семикласснику Илье Лапогонову, победителю и призеру олимпиад по литературе, физике, геологии, экономике.

На Парте Героя размещен рассказ о Степане Белове, о его подвиге, а также QR-код со ссылкой на официальный портал с информацией о нем.

По случаю открытия Парты Героя в  классе имени М.Шаймуратова провели Урок мужества. Участие в нем приняли родители Степана - Тамара и Михаил Беловы.

Напомним, Степан Белов получил «Золотую Звезду» из рук Владимира Путина в декабре. Также Герой России рассказал о превосходстве российских танкистов над противником на СВО.

Фото администрации г.Октябрьский.

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
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