В школе в Башкирии появилась Парта Героя в честь бойца СВО

Право сидеть за партой ученики получают за особые успехи в учебе, активное участие в жизни школы. Первым эта честь выпала семикласснику Илье Лапогонову, победителю и призеру олимпиад по литературе, физике, геологии, экономике.

На Парте Героя размещен рассказ о Степане Белове, о его подвиге, а также QR-код со ссылкой на официальный портал с информацией о нем.

По случаю открытия Парты Героя в классе имени М.Шаймуратова провели Урок мужества. Участие в нем приняли родители Степана - Тамара и Михаил Беловы.

Напомним, Степан Белов получил «Золотую Звезду» из рук Владимира Путина в декабре. Также Герой России рассказал о превосходстве российских танкистов над противником на СВО.

Фото администрации г.Октябрьский.