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Вчера, 15:47

Радий Хабиров вручил награды, приуроченные к Дню защитника Отечества

Сегодня, 22 февраля, накануне Дня защитника Отечества глава республики вручил государственные награды. 54 человека удостоены орденов, медалей, почётных званий, грамот и благодарностей.

Радий Хабиров вручил награды, приуроченные к Дню защитника Отечества
Радий Хабиров вручил награды, приуроченные к Дню защитника Отечества

В церемонии приняли участие родные погибших на СВО бойцов, военнослужащие, медики, представители духовенства, предприниматели, общественные деятели и так далее.

«Россия всегда будет сильной и всегда будет побеждать. Благодаря нашим солдатам и офицерам, которые, оставаясь до конца верными присяге, с честью выполняют свой воинский долг, - отметил Радий Хабиров. - Благодаря нашим труженикам – рабочим, аграриям, врачам, учителям, учёным, деятелям культуры, предпринимателям. Всем, кто делает нашу жизнь лучше, созидает, творит, спасает, лечит, учит и защищает нас».

Церемония награждения началась с минуты молчания, которой почтили память погибших бойцов.

Радий Хабиров передал Орден Мужества родителям участника СВО Динара Асяева, награжденного посмертно.  Родные героически погибших Бориса Николаева, Кузьмы Николаева, Марселя Нурасова и Владислава Щербинина получили  Ордена Шаймуратова.

Фото Александра Данилова.

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
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