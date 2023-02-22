Радий Хабиров вручил награды, приуроченные к Дню защитника Отечества

В церемонии приняли участие родные погибших на СВО бойцов, военнослужащие, медики, представители духовенства, предприниматели, общественные деятели и так далее.

«Россия всегда будет сильной и всегда будет побеждать. Благодаря нашим солдатам и офицерам, которые, оставаясь до конца верными присяге, с честью выполняют свой воинский долг, - отметил Радий Хабиров. - Благодаря нашим труженикам – рабочим, аграриям, врачам, учителям, учёным, деятелям культуры, предпринимателям. Всем, кто делает нашу жизнь лучше, созидает, творит, спасает, лечит, учит и защищает нас».

Церемония награждения началась с минуты молчания, которой почтили память погибших бойцов.

Радий Хабиров передал Орден Мужества родителям участника СВО Динара Асяева, награжденного посмертно. Родные героически погибших Бориса Николаева, Кузьмы Николаева, Марселя Нурасова и Владислава Щербинина получили Ордена Шаймуратова.

Фото Александра Данилова.