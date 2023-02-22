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Вчера, 18:10

Советник главы Башкортостана приветствовал участников СВО

Всех мужчин республики и России поздравил с Днем защитника Отчества советник главы РБ по патриотизму Валентин Солодовник, выступая  в Уфе на митинге-концерте в честь Дня защитника Отечества и в поддержку наших бойцов, участвующих в спецоперации.

Советник главы Башкортостана приветствовал участников СВО
Советник главы Башкортостана приветствовал участников СВО

«Сейчас наша страна переживает тяжелое время, - сказал Валентин Солодовник.  - И вы, уважаемые земляки, сплотились в этот непростой период. Вижу по вашим лицам, что Родина в надежных руках. Спасибо за то, что вы делаете, поддерживаете страну, главу республики, президента России».

Хочу поблагодарить добровольческие батальоны и напомнить, что первые такие формирования были подготовлены в нашей республике. Это батальоны имени Шаймуратова, Доставалова, Салавата Юлаева, которые достойно выполняют боевые задачи по защите стариков, детей и женщин Донбасса. Низкий поклон вам, ребята. Еще раз поздравляю вас, желаю скорейшей победы!» — завершил свое выступление советник главы РБ по патриотизму.

Фото: Ринат РАЗАПОВ.

Автор:Гузель РЕАНОВА
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