Советник главы Башкортостана приветствовал участников СВО

«Сейчас наша страна переживает тяжелое время, - сказал Валентин Солодовник. - И вы, уважаемые земляки, сплотились в этот непростой период. Вижу по вашим лицам, что Родина в надежных руках. Спасибо за то, что вы делаете, поддерживаете страну, главу республики, президента России».

Хочу поблагодарить добровольческие батальоны и напомнить, что первые такие формирования были подготовлены в нашей республике. Это батальоны имени Шаймуратова, Доставалова, Салавата Юлаева, которые достойно выполняют боевые задачи по защите стариков, детей и женщин Донбасса. Низкий поклон вам, ребята. Еще раз поздравляю вас, желаю скорейшей победы!» — завершил свое выступление советник главы РБ по патриотизму.

Фото: Ринат РАЗАПОВ.