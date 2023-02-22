Делегация Башкирии в ЛНР почтила память Минигали Шаймуратова

В составе конвоя из Башкирии была доставлена бронированная техника, автомобили повышенной проходимости, различное спецоборудование и, конечно, посылки и письма.

После встречи с бойцами представители республики посетили мемориальный комплекс, посвященный командиру 112-й Башкавдивизии, Герою России Минигали Шаймуратову. Они также побывали в Петровском и поселке Штеровка, где встретились с местными жителями.

В составе делегации в ЛНР приехали башкирские артисты. Один из концертов они дали в больнице Красного Луча, где сегодня работают медики из республики. Также артисты выступили в школе Петровского. Это учебное заведение строители Башкирии восстановили в рекордные сроки, школе присвоено имя Минигали Шаймуратова.