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Вчера, 20:28

Делегация Башкирии в ЛНР почтила память Минигали Шаймуратова

Делегация Башкирии, доставившая в ЛНР гуманитарный груз, посетила в канун Дня защитника Отечества мемориальный комплекс Минигали Шаймуратова. Об этом сообщает ИА «Башкинформ».

Делегация Башкирии в ЛНР почтила память Минигали Шаймуратова
Делегация Башкирии в ЛНР почтила память Минигали Шаймуратова

В составе конвоя из Башкирии была доставлена бронированная техника, автомобили повышенной проходимости, различное спецоборудование и, конечно, посылки и письма.

После встречи с бойцами представители республики посетили мемориальный комплекс, посвященный командиру 112-й Башкавдивизии, Герою России Минигали Шаймуратову. Они также побывали в Петровском и поселке Штеровка, где встретились с местными жителями.

В составе делегации в ЛНР приехали башкирские артисты. Один из концертов они дали в больнице Красного Луча, где сегодня работают медики из республики. Также артисты выступили в школе Петровского. Это учебное заведение строители Башкирии восстановили в рекордные сроки, школе присвоено имя Минигали Шаймуратова.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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