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Вчера, 22:04

В Стерлитамак приехали Герои России

В Стерлитамак в преддверии Дня защитника Отечества приехали несколько Герои России. Их пригласила администрация города и представительство РБ при президенте РФ, сообщает пресс-служба городской администрации.

В Стерлитамак приехали Герои России
В Стерлитамак приехали Герои России

В гости к стерлитамакцам прибыли полковник Владимир Алимов, генерал-майор Сергей Тулин, полковник Рустем Клупов, а также контр-адмирал Батергарай Зулькарнаев. Они побывали в учебных заведениях города, провели Уроки Мужества, рассказали о военной службе. Также почетные гости и глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов возложили цветы к мемориальному комплексу «Вечный огонь» и стеле воинам-интернационалистам, почтили память военнослужащих города, которые отдали свои жизни, защищая мирное небо над головой.

Затем гости были приглашены на концерт в Городском дворце культуры. Перед началом мероприятия зрители посетили выставку «Дорогами Афганистана», организованную в фойе. Здесь была представлена военная техника от ВПО «Отечество», поисково-спасательного отряда «Отклик» и экспонаты историко-краеведческого музея.

Фото: пресс-служба администрации Стерлитамака.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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