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Вчера, 15:05

Участники спецоперации из Башкирии рассказали, что их вдохновляет на победу

О том, почему они отправились в зону СВО, и что их вдохновляет на победу, бойцы рассказали корреспонденту БСТ Азату Садрееву.

Участники спецоперации из Башкирии рассказали, что их вдохновляет на победу
Участники спецоперации из Башкирии рассказали, что их вдохновляет на победу

У одного из них за плечами служба в «горячей точке». Сейчас вместе с другими мобилизованными жителями республики он выполняет боевые задачи на территории Пензенской области.

- Считаю, если все друзья, мужики пошли, то мне тоже сидеть и, как говорится, прятаться за юбкой матери негоже, - рассказал боец корреспонденту. – У нас в полку многие ребята с боевым опытом, друг друга поддерживаем. Коллектив подобрался хороший. Все раньше служили в армии.

По его словам, армейские навыки отточили во время боевого слаживания. Здесь мужчины вспомнили, как обращаться с автоматом Калашникова и научились пользоваться современным оружием.

Настраивают их на победу духовные наставники башкирских батальонов – мусульман Хамза-хазрат, православных – отец Виктор. Они дарят иконы, читают молитвы, освящают блиндажи и благословляют на победу.

- Думаю, духовная поддержка очень нужна нашим бойцам, и солдатам, и офицерам, - сказал другой боец. – Поговоришь по душам с батюшкой или муллой и чувствуешь прилив сил, будто родниковой воды напился. Укрепляется уверенность в себе, в своих силах и нашей Победе.

Напомним, мы постоянно рассказываем о подвигах военнослужащих из Башкирии. Среди них добровольцы-«шаймуратовцы» Рамиль Курамшин, Марат Хакимов, Денис Шафиков, которые по радиосвязи вычислили 12 тяжелораненых националистов, Ринат Сагитов, который спас от минометного обстрела сослуживцев и многие другие.

Фото ИА «Башинформ».

Участники спецоперации из Башкирии рассказали, что их вдохновляет на победу
Участники спецоперации из Башкирии рассказали, что их вдохновляет на победу
Участники спецоперации из Башкирии рассказали, что их вдохновляет на победу
Участники спецоперации из Башкирии рассказали, что их вдохновляет на победу
Участники спецоперации из Башкирии рассказали, что их вдохновляет на победу
Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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