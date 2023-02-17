Участники спецоперации из Башкирии рассказали, что их вдохновляет на победу

У одного из них за плечами служба в «горячей точке». Сейчас вместе с другими мобилизованными жителями республики он выполняет боевые задачи на территории Пензенской области.

- Считаю, если все друзья, мужики пошли, то мне тоже сидеть и, как говорится, прятаться за юбкой матери негоже, - рассказал боец корреспонденту. – У нас в полку многие ребята с боевым опытом, друг друга поддерживаем. Коллектив подобрался хороший. Все раньше служили в армии.

По его словам, армейские навыки отточили во время боевого слаживания. Здесь мужчины вспомнили, как обращаться с автоматом Калашникова и научились пользоваться современным оружием.

Настраивают их на победу духовные наставники башкирских батальонов – мусульман Хамза-хазрат, православных – отец Виктор. Они дарят иконы, читают молитвы, освящают блиндажи и благословляют на победу.

- Думаю, духовная поддержка очень нужна нашим бойцам, и солдатам, и офицерам, - сказал другой боец. – Поговоришь по душам с батюшкой или муллой и чувствуешь прилив сил, будто родниковой воды напился. Укрепляется уверенность в себе, в своих силах и нашей Победе.

Напомним, мы постоянно рассказываем о подвигах военнослужащих из Башкирии. Среди них добровольцы-«шаймуратовцы» Рамиль Курамшин, Марат Хакимов, Денис Шафиков, которые по радиосвязи вычислили 12 тяжелораненых националистов, Ринат Сагитов, который спас от минометного обстрела сослуживцев и многие другие.

Фото ИА «Башинформ».