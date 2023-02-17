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Вчера, 15:13

Невеста бойца-добровольца из Башкирии проехала тысячи километров ради встречи с ним

Возлюбленная бойца добровольческого батальона приехала в Донецк к своему избраннику.

Невеста бойца-добровольца из Башкирии проехала тысячи километров ради встречи с ним
Невеста бойца-добровольца из Башкирии проехала тысячи километров ради встречи с ним

Через несколько месяцев разлуки уфимка решила навестить своего возлюбленного в зоне СВО, сообщает «Башинформ». По ее словам, добираться было сложно, но это не стало для нее препятствием. Сам военнослужащий был приятно удивлен этой встрече.

Молодых людей благословили и напутствовали духовные наставники бойцов Хамза-хазрат и отец Виктор.

«Она примчалась на крыльях любви к своему суженому, это очень даже благородный шаг. Желаем им официально зарегистрировать свой брак и родить много детишек, чтобы передать им всю свою любовь, весь свой жизненный опыт», – передает слова духовников «Башинформ».

Фото: «Башинформ».

Автор:Виктор УХОВ
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