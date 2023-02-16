В Башкирии писатели высказались о ситуации в литературном мире республики

На встрече были приняты важные решения. В их числе – капитальный ремонт здания Союза писателей, проведение книжной ярмарки на Советской площади, увеличение финансирования Союза писателей. Обсуждались актуальные вопросы развития башкирской литературы, поддержки авторов и издательской деятельности, 90-летний юбилей организации.

- Очень хорошо, что Радий Фаритович с пониманием относится к нашим писательским делам, - говорит народный писатель Башкортостана Тансулпан Гарипова. - Невозможно вести работу, когда нет здания, негде собираться. Раньше было много встреч, обсуждений, после съезда велась работа по секциям. Мы очень рады переменам и надеемся, что глава республики выполнит то, что пообещал.

Айгиз Баймухаметов – молодой, энергичный человек, верим, что сможет вывести Союз писателей из существующего состояния. У нас немало проблем. Раньше Союз писателей имел возможность переводить: делали подстрочники, находили переводчиков, работа была хорошо поставлена. Сейчас, кто может, издает свои книги в Москве, но не все писатели имеют возможность довести свои произведения до российского читателя и остаются в забвении. Таланты всегда нуждаются в поддержке, союз писателей без финансовой поддержки не проживет. Хорошо, что Радий Фаритович обещал поднять бюджет. Народ без книги – это просто племя, не нация. Надо обязать муниципалитеты, чтобы они открыли книжные ларьки в райцентрах. Нам нужна забота со стороны государства – это забота о духовности нации, и начинается она с книги.

- Состояние нашего Союза писателей сейчас такое, что он есть на бумаге, а фактически полумёртв. При Равиле Тухватовиче Бикбаеве, который 15 лет возглавлял Союз, это был дружный единый организм с интересной богатой жизнью, не было никаких конфликтов. Теперь все надежды на Айгиза Гиззатовича и на ту поддержку, которую обещал Радий Фаритович, - рассуждает народный писатель Башкортостана Камиль Зиганшин. - Финансирование союза писателей год от года сокращалось, оно шло не на пользу. Решения, которые были приняты на прошедшей встрече с главой региона, очень своевременны.

- Я воспринял встречу главы республики с председателем правления Союза писателей Башкортостана Айгизом Баймухаметовым с большими надеждами, – отметил народный поэт Башкортостана Кадим Аралбай. – Союз писателей в последние годы совсем бездействовал: мотивировали тем, что писателей собирать нельзя – пандемия, здание в плохом состоянии. Принятые после встречи с Радием Фаритовичем решения вселяют надежду на улучшение условий для нормальной деятельности в целом и улучшения микроклимата в аппарате правления, оживления работы творческих секций, организации литературных вечеров.

Надеемся, что все принятые меры будут способствовать тому, что наконец-то союз писателей будет работать с большой отдачей, нежели до сих пор. Роль и значимость творческой интеллигенции в части объединения общества в последние годы очень снизилась. Перед нами стоит задача поднять престиж писателя в обществе. Литературному музею, который уже 20 лет функционирует в жилом доме на Айской, обязательно нужно свое отдельное здание. Без фондохранилища и выставочных залов мы не можем показать историю развития башкирской литературы и достижения башкирских писателей. Кто придет после нас?

- То, что произошла встреча нашего нового председателя Союза писателей с главой республики – это само по себе очень важное, знаковое событие, - говорит народный писатель Башкортостана Флюр Галимов. - Все наши проблемы были от недостатка внимания, очень сильно упал статус союза писателей, а вместе с ним снизилось и финансирование. Я вижу, что наш глава повернулся лицом к писателям, и на встрече с ним обсуждались актуальные вопросы. Конечно, надо отремонтировать здание Союза, сейчас оно находится в таком состоянии, что, зайдя туда, люди сразу начинают кашлять. Я хочу провести конкурс-марафон для молодых писателей и поэтов. Молодые не идут в литературу, потому что гонорары мизерные и статус опустился. Мы работаем только на энтузиазме. А кто придет после нас, продолжит наше дело?

- Чтобы писательское слово имело вес, обязательно нужно и внимание государства, - считает народный поэт Башкортостана Гузаль Ситдыкова. - Мы всегда мы работали консолидированно, в триединстве «народ – писатели – государство». В последние годы писательство оказалось на отшибе, и не только на уровне республики. Должна быть единая политика государства. Считаю очень положительным, что Радий Фаритович встретился с председателем Союза писателей и серьезно поговорил, наметили новые дела и проекты. Очень нужно, вовремя, особенно в нынешней обстановке.

Роль писателей очень меняется в связи с происходящим. Как говорил Мажит Гафури, «бер аҙым алға баҫам да, әйләнәм мин артыма, ҡайҙа баҫҡандар икән тип күҙ һаламын халҡыма» (ступая шаг вперед, оглядываюсь назад, смотрю, куда ступил мой народ). Сегодня у нас нет единства, как бывало раньше в такие ответственные моменты: кто-то находится даже в оппозиции, кто-то держится в сторонке. Ситуация неоднозначная, но в основном литература, писатели, конечно, всегда стараются служить своему народу, своей Отчизне, как и говорил Гафури. Хочу особо сказать о роли детской литературы. К должны повернуться лицом, чтобы наши дети с колыбели знакомились с родной литературой, слышали родную речь. Приучать читать надо с детства. Хорошо, что у нас есть журнал «Акбузат», надо развивать и его, без детской литературы и детской периодики на родном языке и литература для взрослых перестанет существовать. Если в Уфе будет организована книжная ярмарка, хотелось бы, чтобы там было множество хороших, ярких детских книг.

Фото ИА «Башинформ».