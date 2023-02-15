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Вчера, 17:30

В Кугарчинском районе Башкирии состоялся митинг в память о воинах-интернационалистах

15 февраля Радий Хабиров принял участие в торжественном митинге, посвящённом 34-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

В Кугарчинском районе Башкирии состоялся митинг в память о воинах-интернационалистах
В Кугарчинском районе Башкирии состоялся митинг в память о воинах-интернационалистах

Почётные гости, ветераны боевых действий, родители погибших участников СВО, находящиеся в отпуске мобилизованные бойцы возложили цветы к стеле павших воинов-интернационалистам и почтили их память минутой молчания.

343 военнослужащих из Башкирии не вернулись домой с Афганской войны, в том числе четыре жителя Кугарчинского района.

«После Афганской войны наши ребята продолжили защищать страну от терроризма. Двум жителям Кугарчинского района было присвоено звание Героя Российской Федерации. К сожалению, одному из них – Юрию Климову – посмертно», - сказал на митинге глава Башкирии.

В беседе с участниками СВО из Кугарчинского района Радий Хабиров поинтересовался, какие у них потребности, в какой помощи нуждаются их семьи.

«Недавно мы получили гуманитарную помощь от жителей нашего района, в том числе автомобиль «УАЗ», много необходимых вещей. От наших ребят выражаю искреннею благодарность землякам за поддержку и заботу», - рассказал один из мобилизованных.

Фото пресс-службы главы РБ. 

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
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