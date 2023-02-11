Радий Хабиров встретился с родителями четверых погибших бойцов из Илишевского района

- Вы воспитали настоящих мужчин, патриотов и защитников Отечества, - обратился Радий Хабиров к родителям и вдовам воинов, выразил им глубокие соболезнования и передал ордена Шаймуратова, которыми их сыновья награждены посмертно. Он предложил пройти курс лечения и реабилитации в республиканском кардиодиспансере.

- Администрация района предоставит вам транспорт, обязательно поправьте свое здоровье, - сказал руководитель региона. - Понимаю, сыновей и мужей уже не вернуть. Но надо жить дальше.

Мамы поблагодарили райадминистрацию и сельсоветы за заботу и поддержку. И попросили главу республики помочь с ремонтом дорог внутри района, решить вопрос с отоплением нескольких соцобъектов.

Фото пресс-службы главы РБ.